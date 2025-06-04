Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Кросби, выигравшими 1-й Кубок Стэнли в финалах-реваншах: «Знаю об этих параллелях, всем хочется писать о них. Это другая история»

Коннор Макдэвид высказался о сравнениях с Уэйном Гретцки и Сидни Кросби.

«Эдмонтон » вновь встретится с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. В прошлом году «Ойлерс» уступили в решающей серии со счетом 3-4.

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки и лучший бомбардир среди действующих игроков лиги Сидни Кросби выиграли 7 Кубков Стэнли на двоих.

При этом оба выиграли свой первый трофей в финалах-реваншах. «Эдмонтон» с Гретцки в 1984 году обыграл «Айлендерс» после поражения от них годом ранее, «Питтсбург » с Кросби в 2009 году взял верх на «Детройтом» после поражения от него годом ранее.

Повторение финала «Эдмонтон» – «Флорида » стало третьим за последние 45 лет – при формате плей-офф с участием 16 команд.

«Я знаю об этих параллелях, всем хочется писать о них. В конце концов, это другая история, другие команды. Я просто рад вновь оказаться здесь, в финале. Вот и все», – сказал Макдэвид.

Макдэвид идет по пути Гретцки и Кросби: второй финал Кубка Стэнли за два года