Генменеджер «Эдмонтона» о вратаре Скиннере: «Без него мы бы не были в финале. У него случались взлеты и падения, но люди больше обсуждают второе»

Стэн Боумэн высказался о вратаре «Эдмонтона» Стюарте Скиннере.

Канадский клуб встретится с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли.

По ходу текущего плей-офф 26-летний голкипер «Ойлерс» попал в запас. После возвращения он одержал 6 побед в 7 матчах, трижды сыграв на ноль.

«Вратарь – возможно, самая сложная позиция в спорте, если учитывать то внимание, которое им уделяется. Все совершают ошибки – и нападающие, и защитники. Но когда это делает вратарь, к нему приковано все внимание. Бывает, что нападающий может сыграть ужасно, но об этом никто не говорит, потому что ошибку исправляет защитник или же выручает вратарь.

Я думаю, что вратарю обязательно нужно уметь не зацикливаться на каких-то моментах. Стюарт – уравновешенный парень. У него случались взлеты и падения. Но люди больше обсуждают второе. В октябре у нас был проблемный старт, но с начала ноября и до середины января он был очень хорош. Мы были на ходу. Кроме того, вы могли увидеть на что он способен, когда он вернулся в ворота в плей-офф.

В первых играх серии с «Лос-Анджелесом» вся команда играла не очень хорошо. Мы мало помогли Стюарту , ну и он тоже был не на высоте. Но он смог отмахнуться от этого и вернулся.

Без него мы бы не были в финале, учитывая то, как он играл. Я думаю, что менталитет очень много значит. Ошибки случаются, и способность успешно проходить через это впечатляет», – сказал генеральный менеджер канадского клуба.