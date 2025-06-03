Макдэвид нанес больше всех бросков (59) в плей-офф НХЛ. 1.61 – перебросает Беннета из «Флориды» в финале
Коннор Макдэвид сделал 59 бросков в плей-офф НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» – самый бросающий игрок в этом Кубке Стэнли. Сэм Беннетт из «Флориды» – на втором месте с 51 броском.
Букмекеры дают коэффициент 1.61 на то, что Макдэвид перебросает Беннетта в финале Кубка Стэнли. 2.35 – форвард «Флориды» нанесет больше бросков.
Финальная серия начнется 5 июня.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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