Рыбин о Ротенберге: «Витязь» – вполне живой вариант. Роман может вывести команду на другой уровень. Начиная от посещаемости, заканчивая результатами»
Максим Рыбин высказался о будущем Романа Ротенберга.
Ранее тренер был уволен из СКА.
«Витязь» – вполне живой вариант. Такой, как Ротенберг, может команду на другой уровень вывести.
Начиная от посещаемости, заканчивая результатами», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Что теперь будет с Ротенбергом?35337 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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