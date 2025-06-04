Майоров о Ларионове во главе СКА: «Нормальное решение. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает»
Борис Майоров высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.
Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга.
«Ларионов с некоторых пор находится, так сказать, в тренерской орбите. Это такие специалисты, которые даже в случае увольнения остаются востребованными.
С моей точки зрения решение нормальное. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает. Что здесь спорить? Не имею никаких отрицательных эмоций по этому поводу.
Желаю Ларионову успехов. Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде, и с учетом этих условий будут поставлены соответствующие задачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Что теперь будет с Ротенбергом?35342 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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