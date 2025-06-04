Майоров о Ларионове во главе СКА: «Нормальное решение. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает»

Борис Майоров высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга.

«Ларионов с некоторых пор находится, так сказать, в тренерской орбите. Это такие специалисты, которые даже в случае увольнения остаются востребованными.

С моей точки зрения решение нормальное. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает. Что здесь спорить? Не имею никаких отрицательных эмоций по этому поводу.

Желаю Ларионову успехов. Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде, и с учетом этих условий будут поставлены соответствующие задачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .