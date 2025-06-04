Фетисов о СКА: «Ларионов уже накопил необходимый опыт. Он знает КХЛ, хоккеистов, у него есть влияние на формирование команды. Все сделано правильно»

Вячеслав Фетисов высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

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По итогам регулярного чемпионата-2024/25 СКА занял седьмое место в таблице Запада. В первом раунде Кубка Гагарина клуб проиграл серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

«В СКА сейчас есть все ресурсы для того, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Игорь Ларионов уже накопил необходимый опыт, ведь одно дело – играть и совсем другое – какое-то время тренировать команды.

Лигу он знает, хоккеистов знает, и у него есть влияние на формирование команды. Все сделано правильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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