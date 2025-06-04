Радулов подпишет новый контракт с «Локомотивом» или перейдет в СКА, считают букмекеры
Букмекеры начали принимать ставки на будущее Александра Радулов.
31 мая у хоккеиста истек контракт с «Локомотивом». Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что Радулов подпишет новый контракт с ярославским клубом.
За 2.50 можно поставить на то, что Радулов продолжит карьеру в СКА. Переход в любой другой клуб маловероятен.
38-летний форвард был признан MVP минувшего Кубка Гагарина. Он набрал 16 (7+9) очков за 21 матч в составе «Локомотива».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортcе’‘
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