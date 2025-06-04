Сопин о Пономареве: «Авангард» на несколько лет получает центра с российским паспортом под два ведущих звена. Ожидаем, что он может еще прогрессировать и стать одним из ведущих игроков КХЛ»

Генменеджер «Авангарда» высказался о Василии Пономареве и Алексее Егорове.

Омский клуб выменял игроков у «Спартака».

«Обмену предшествовали долгие и тяжелые переговоры. Мы рады, что Василий пополнил состав нашей команды – таким образом клуб получает на несколько лет центрального нападающего с российским паспортом под два ведущих звена.

Пономарев – результативный форвард, он способен стабильно набирать очки, одинаково здорово играет и в защите, и в нападении. Ожидаем, что может еще прогрессировать и стать одним из ведущих хоккеистов КХЛ , а также лидером «Авангарда».

Алексей Егоров поможет нам увеличить глубину состава, будем его использовать как в команде КХЛ, так и в команде ВХЛ », – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .

«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию