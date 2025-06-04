Сопин о Пономареве: «Авангард» на несколько лет получает центра с российским паспортом под два ведущих звена. Ожидаем, что он может еще прогрессировать и стать одним из ведущих игроков КХЛ»
Омский клуб выменял игроков у «Спартака».
«Обмену предшествовали долгие и тяжелые переговоры. Мы рады, что Василий пополнил состав нашей команды – таким образом клуб получает на несколько лет центрального нападающего с российским паспортом под два ведущих звена.
Пономарев – результативный форвард, он способен стабильно набирать очки, одинаково здорово играет и в защите, и в нападении. Ожидаем, что может еще прогрессировать и стать одним из ведущих хоккеистов КХЛ, а также лидером «Авангарда».
Алексей Егоров поможет нам увеличить глубину состава, будем его использовать как в команде КХЛ, так и в команде ВХЛ», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию