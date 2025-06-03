«Авангард» близок к подписанию Пономарева из «Питтсбурга». «Спартак» готов обменять права на форварда
Василий Пономарев вернется в КХЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Питтсбурга» близок к переходу в «Авангард». Он станет ограниченно свободным агентом в НХЛ в конце июня.
Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку». Красно-белые готовы обменять их в омский клуб.
В текущем сезоне Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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