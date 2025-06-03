«Авангард» близок к подписанию Пономарева из «Питтсбурга». «Спартак» готов обменять права на форварда

Василий Пономарев вернется в КХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса », нападающий «Питтсбурга » близок к переходу в «Авангард ». Он станет ограниченно свободным агентом в НХЛ в конце июня.

Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку». Красно-белые готовы обменять их в омский клуб.

В текущем сезоне Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко.