Сопин про Костина: «Он будет ждать открытия рынка свободных агентов. Если стоящих вариантов в НХЛ не будет, Клим вернется в «Авангард»

В «Авангарде» высказались о возможном возвращении Клима Костина.

Ранее сообщалось , что вероятность возвращения 26-летнего форварда в омский клуб в это межсезонье очень высока.

– Ходят слухи, что Костин может вернуться. Есть какое-то понимание насчет Клима или пока преждевременно говорить о нем?

– У нас есть права на Клима. Я с ним общался, с ним общались наши руководители. У него есть огромное желание присоединиться к нам. Но мы сошлись на том, что он будет ждать открытия рынка свободных агентов 1 июля. Он пообещал мне, что не будет очень долго тянуть, подождет буквально пару недель и определится со своим будущим.

То есть Клим посмотрит, какие у него будут варианты в НХЛ , и, если никаких стоящих вариантов не будет, он вернется в команду КХЛ – в «Авангард », – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .