Сопин про Костина: «Он будет ждать открытия рынка свободных агентов. Если стоящих вариантов в НХЛ не будет, Клим вернется в «Авангард»
Ранее сообщалось, что вероятность возвращения 26-летнего форварда в омский клуб в это межсезонье очень высока.
– Ходят слухи, что Костин может вернуться. Есть какое-то понимание насчет Клима или пока преждевременно говорить о нем?
– У нас есть права на Клима. Я с ним общался, с ним общались наши руководители. У него есть огромное желание присоединиться к нам. Но мы сошлись на том, что он будет ждать открытия рынка свободных агентов 1 июля. Он пообещал мне, что не будет очень долго тянуть, подождет буквально пару недель и определится со своим будущим.
То есть Клим посмотрит, какие у него будут варианты в НХЛ, и, если никаких стоящих вариантов не будет, он вернется в команду КХЛ – в «Авангард», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.