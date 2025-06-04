Луи Робитайл об Омске: «Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нем. Уровень организации как в НХЛ, а главная арена – произведение искусства»

Луи Робитайл рассказал о первых впечатлениях от Омска и «G-Drive Арены».

В межсезонье канадский специалист возглавил «Омские Крылья» – фарм-клуб «Авангарда » в Olimpbet ВХЛ.

– Как вас встретил Омск?

– Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нем. С Ги Буше я общался перед самым приездом сюда, он говорил мне только хорошее и о России, и об Омске. И это полностью совпадает с тем, что я увидел.

– Какие ваши первые впечатления от «G-Drive Арены» и Академии «Авангард»?

– Тут в целом уровень организации как в НХЛ, а главная арена – это просто произведение искусства. Что касается Академии, то не может быть никаких оправданий, по которым бы игроки не могли расти и развиваться в ней. Им дано буквально все, – сказал Робитайл.