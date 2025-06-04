Луи Робитайл об Омске: «Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нем. Уровень организации как в НХЛ, а главная арена – произведение искусства»
Луи Робитайл рассказал о первых впечатлениях от Омска и «G-Drive Арены».
В межсезонье канадский специалист возглавил «Омские Крылья» – фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ.
– Как вас встретил Омск?
– Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нем. С Ги Буше я общался перед самым приездом сюда, он говорил мне только хорошее и о России, и об Омске. И это полностью совпадает с тем, что я увидел.
– Какие ваши первые впечатления от «G-Drive Арены» и Академии «Авангард»?
– Тут в целом уровень организации как в НХЛ, а главная арена – это просто произведение искусства. Что касается Академии, то не может быть никаких оправданий, по которым бы игроки не могли расти и развиваться в ней. Им дано буквально все, – сказал Робитайл.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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