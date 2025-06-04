Матвей Сафонов отметил, что Александр Овечкин творит историю своими руками.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Российский вратарь в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

– Чувствуете себя звездой, как Овечкин? Списывались с ним?

– Мы не списывались, и героем я себя не считаю. Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая творит историю.

Хотелось бы больше в этом участвовать, но я понимаю, что еще все впереди. Как раз следующая моя цель – выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов.