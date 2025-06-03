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Сопин об уходе Буше: «У него лежал контракт от «Авангарда» с января на столе, Рид брал очень долгую паузу. Когда он возобновил переговоры, мы уже принимали другие решения»

Генеральный менеджер «Авангарда» высказался об уходе Рида Буше.

Сегодня стало известно, что американский нападающий продолжит карьеру в «Автомобилисте». 

– Рид Буше все-таки перешел в «Автомобилист». Почему не удалось с ним договориться? Есть ли уже понимание, кем его заменить?

– Да, сегодня вышла новость, что Рид подписал контракт с «Автомобилистом». В принципе, это не то чтобы новость, все понимали, представляли, где и когда он окажется.

Конечно, я понимаю, что это достаточно весомая потеря для «Авангарда», но еще до моего прихода в клуб была история, что Риду предложили контракт – насколько я понимаю, тот же, который у него был всегда в Омске. Но по каким-то причинам он его не подписал. Вроде как был не готов, задумал, надо было пообщаться с семьей. Все это достаточно сильно затянулось.

Хотели бы ему пожелать удачи в новой команде, но для нас это тоже возможность для каких-то новых подписаний, возможность постараться тоже стать лучше, сильнее и вариативнее.

– По поводу ухода Буше. Вопрос только в том, что он запросил слишком большой контракт и это не вписывалось в финансовый план построения команды или здесь другой момент есть? Может быть, что он уже прошел свой пик и тренер не видел его в команде?

– У Рида лежал контракт от «Авангарда» с января на столе. Он брал очень долгую паузу, практически до конца плей-офф. Когда он возобновил переговоры, к сожалению, мы тоже уже принимали другие решения. Сначала Рид не взял контракт, потом мы поняли, что у нас есть определенные проблемы с потолком, с комплектованием команды. Ну, и решили, что попробуем жить раздельно с Ридом, – сказал Алексей Сопин.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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