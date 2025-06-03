Буше перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»
«Авангард» попрощался с Ридом Буше.
Американский нападающий провел в омском клубе четыре сезона. Он стал свободным агентом 1 июня.
«Рид принял решение продолжить свой профессиональный путь в хоккейном клубе «Автомобилист».
Желаем удачного продолжения карьеры, спасибо за каждый проведенный с ястребом на груди матч!» – сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».
В текущем сезоне 31-летний форвард набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах регулярки и 8 (5+3) очков в 13 играх Кубка Гагарина.
Позднее клуб из Екатеринбурга подтвердил переход Буше, контракт рассчитан на год.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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