Гендиректор «Трактора» о зарплате Гру: «У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она зависит от результата. Пересматривать условия не планируем»
Гендиректор «Трактора» высказался о зарплате тренера Бенуа Гру.
В финальной серии Кубка Гагарина-2025 клуб из Челябинска под руководством тренера Бенуа Гру уступил «Локомотиву» (1-4).
– Может ли быть пересмотрена зарплата Гру в «Тракторе» по текущему контракту?
– У нас подписан контракт, и подписан он двумя сторонами. Все условия зафиксированы, поэтому пересматривать их мы не планируем.
У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она прямо пропорционально зависит от результата. Если Гру хочет заработать больше, мы ему препятствовать не будем – пусть достигает результата, и мы все бонусы выплатим.
При этом мы с любым сотрудником всегда готовы обсуждать условия работы, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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