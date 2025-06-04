Гендиректор «Трактора» о зарплате Гру: «У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она зависит от результата. Пересматривать условия не планируем»

Гендиректор «Трактора» высказался о зарплате тренера Бенуа Гру.

В финальной серии Кубка Гагарина-2025 клуб из Челябинска под руководством тренера Бенуа Гру уступил «Локомотиву» (1-4).

– Может ли быть пересмотрена зарплата Гру в «Тракторе» по текущему контракту?

– У нас подписан контракт, и подписан он двумя сторонами. Все условия зафиксированы, поэтому пересматривать их мы не планируем.

У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она прямо пропорционально зависит от результата. Если Гру хочет заработать больше, мы ему препятствовать не будем – пусть достигает результата, и мы все бонусы выплатим.

При этом мы с любым сотрудником всегда готовы обсуждать условия работы, – сказал генеральный директор «Трактора » Иван Савин .