Ткачев получит 115 млн рублей от «Сибири» за 2 года. Экс-форвард «Трактора» подписал контракт (Metaratings)

Экс-игрок «Трактора» Владимир Ткачев получит 115 млн рублей в «Сибири» за 2 года.

По информации Metaratings, 31-летний форвард подписал контракт с новосибирцами на два сезона.

Сообщается, что Ткачев заработает суммарно 115 миллионов рублей по этому соглашению.

В прошлом сезоне нападающий провел 67 матчей в регулярке и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина у него 21 игра за «Трактор » и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».

Ткачев побеждал в Кубке Гагарина с «Ак Барсом» в сезоне-2017/18, а также завоевывал серебро Олимпийских игр 2022 года и бронзу чемпионата мира-2017.

Бывший нападающий «Трактора» Ткачев перейдет в «Сибирь» («Чемпионат»)