Ткачев получит 115 млн рублей от «Сибири» за 2 года. Экс-форвард «Трактора» подписал контракт (Metaratings)
Экс-игрок «Трактора» Владимир Ткачев получит 115 млн рублей в «Сибири» за 2 года.
По информации Metaratings, 31-летний форвард подписал контракт с новосибирцами на два сезона.
Сообщается, что Ткачев заработает суммарно 115 миллионов рублей по этому соглашению.
В прошлом сезоне нападающий провел 67 матчей в регулярке и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина у него 21 игра за «Трактор» и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».
Ткачев побеждал в Кубке Гагарина с «Ак Барсом» в сезоне-2017/18, а также завоевывал серебро Олимпийских игр 2022 года и бронзу чемпионата мира-2017.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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