«Трактор» объявил об уходе Ткачева. Форвард провел в клубе 4 сезона

«Трактор» объявил об уходе Владимира Ткачева.

Контракт 31-летнего форварда с челябинским клубом закончился 31 мая 2025 года. Он провел в команде четыре сезона.

«31-летний нападающий выступал за «Трактор» с сезона-2021/22. За это время Ткачев сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ – бронзовые медали в 2022-м и 2024-м годах, а также серебро в прошедшем чемпионате. В заключительном сезоне Владимир Ткачев являлся капитаном «Трактора».

Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира за высокий профессионализм в работе и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Владимир Ткачев провел 67 матчей в регулярке и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина на его счету 21 игра за «Трактор» и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».

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