Гросс перейдет в «Трактор». Защитник набрал 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо» («СЭ»)

Защитник Джордан Гросс продолжит карьеру в «Тракторе».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

В сезоне-2024/25 он играл за минское «Динамо ».

29-летний защитник набрал 40 (7+33) очков и «плюс 14» в 66 матчах минувшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Джордана Гросса 2 передачи в 11 играх.