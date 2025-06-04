Гросс перейдет в «Трактор». Защитник набрал 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо» («СЭ»)
Защитник Джордан Гросс продолжит карьеру в «Тракторе».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2024/25 он играл за минское «Динамо».
29-летний защитник набрал 40 (7+33) очков и «плюс 14» в 66 матчах минувшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Джордана Гросса 2 передачи в 11 играх.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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