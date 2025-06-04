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Плющев о Ларионове в СКА: «Для него это работа на новом уровне. Байки про Боумэна уже не прокатят – нужны мощные истории про легенд Ленинграда или СССР»

Владимир Плющев высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга отправил в отставку Романа Ротенберга, возглавлявшего команду с января 2022 года. 

– Ларионов приходит в большой клуб, за которым следит вся страна и давление на тренерской лавочке которого – самое максимальное. С этим тренерским уровнем Игорю, который в роли игрока в хоккее видел все, только предстоит познакомиться. Рискованный и интригующий эксперимент.

– Станет ли он успешным?

– Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Летом СКА потерял Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, поэтому клубу нужна грамотная селекция. Также Санкт-Петербург – лидер последних лет по организации, СКА – самая посещаемая команда если не мира, то Европы. Сбоев в селекции, организации, обеспечении она не прощает.

– Нас в редакции забавляли пресс-конференции Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде, когда он постоянно нахваливал Скотти Боумэна, но ни разу не вспомнил тренеров, благодаря которым состоялся – Виктора Тихонова, Николая Эпштейна, Юрия Морозова. А вас?

– Каждый имеет право на чудачества, великие хоккеисты – в первую очередь (смеется). Но нужно понимать, что такой блестящий центрфорвард с такими скромными габаритами мог состояться только в советской школе хоккея, которая не работала по шаблонам и находила бриллианты.

В Северной Америке тех лет, где был культ силовой игры и габаритов, Ларионов вряд ли бы прошел через сито низших лиг. Только дилетант может с этим поспорить. 

Но я еще раз повторю, что для Ларионова СКА – это работа на совершенно новом уровне. В Нижнем Новгороде молодым и наивным журналистам байки про Боумэна и «Детройт», наверное, нравились. Но, поверьте, в Санкт-Петербурге они уже не прокатят. Там понадобятся мощные истории про легенд хоккея Ленинграда или СССР – например, про Николая Пучкова или Виктора Тихонова. Думаю, все это прекрасно понимают, – сказал заслуженный тренер России. 

Ларионов о «Торпедо»: «Пытаемся внедрить моменты из «Русской пятерки». Влияние мэтра Боумэна на команду есть, рад, что он находит возможность следить за клубом»

Ларионов посетовал на клюшки после 2:4 от «Спартака»: «Был бы Боумэн на моем месте – их бы не было в раздевалке. Преступление, что мы получаем такие клюшки – отдал бы их детям»

Ларионов уже работал в СКА. Как это было

Что теперь будет с Ротенбергом?35333 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСКА
logoТорпедо
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoИгорь Ларионов
logoВиктор Тихонов
logoСкотти Боумэн
Юрий Морозов
logoДетройт
Николай Эпштейн
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