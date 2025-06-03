  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о Ларионове: «Одно дело «Торпедо», другое – СКА. Какие будут игроки? Главное, чтобы «Торпедо», мягко говоря, не переместилось в Петербург»
13

Рыбин о Ларионове: «Одно дело «Торпедо», другое – СКА. Какие будут игроки? Главное, чтобы «Торпедо», мягко говоря, не переместилось в Петербург»

Максим Рыбин отметил, что ему интересно посмотреть на Игоря Ларионова в СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

Ларионов ранее покинул пост главного тренера «Торпедо». Клуб вылетел из плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.

Рыбин отреагировал на информацию о том, что Евгений Кетов был претендетом на тренерский пост в СКА.

Отметим, что экс-нападающий дал комментарий до того, как СКА официально объявил о назначении Ларионова.

«Может быть, агент Кетова написал, что он возглавит команду? Не знаю. На сегодняшний момент никто не даст ему СКА. Сейчас это невозможно. Ему нужно набраться опыта. Есть совет директоров, пускай они решают.

Было бы интересно посмотреть на Ларионова. Одно дело «Торпедо», другое – СКА. Какие будут игроки? Главное, чтобы «Торпедо», мягко говоря, не переместилось в Санкт-Петербург», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин. 

Ларионов-младший попал в сферу интересов СКА. Отец форварда возглавил клуб (Артур Хайруллин)

Как Ротенберг спасался от увольнения из СКА. И все-таки не спасся

Что теперь будет с Ротенбергом?35324 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?35324 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: News.ru
logoСКА
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoМаксим Рыбин
logoЕвгений Кетов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Борис Михайлов: «Для меня неожиданно, что Ротенберга уволили из СКА, не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Роман Борисович до мозга костей в хоккее»
132 июня, 21:03
Шевченко об отставке Ротенберга из СКА: «Мы попрощались с самобытным клубом. Судя по назначению, пришли люди, которые не очень хорошо разбираются в хоккее»
902 июня, 20:35
Третьяк о Ларионове в СКА: «У него будут хоккеисты более высокого класса. Клуб всегда ставит задачу выиграть Кубок Гагарина, посмотрим, как он справится»
32 июня, 20:12
Главные новости
Ларионов о сыне в СКА: «Открытый вопрос. У нас нехватка умных центральных нападающих, будем рассматривать его позицию. Ему поступило несколько предложений»
49 минут назад
«Сочи» подписал контракт с Джозефсом на год. Форвард играл за «Металлург» и «Ладу» в прошлом сезоне
20 минут назад
Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»
4641 минуту назад
Игорь Ларионов: «Дружу с Семаком и Тимощуком, в «Зените» они делают феноменальную работу. Схожу на матч с удовольствием, хочу увидеть скоростной футбол»
1552 минуты назад
«Авангард» подписал контракт с Блэкером на 2 года. У защитника 3+15 и «плюс 11» в 51 матче регулярки за «Автомобилист»
8сегодня, 10:36
Ларионов о Ротенберге: «Не вижу смысла общаться с его штабом, у каждого тренера свое видение. Мы играли против СКА, знаю игроков»
15сегодня, 10:27
«Трактор» подписал контракт с Гроссом на год. У защитника 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо»
5сегодня, 10:05
Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»
49сегодня, 09:55
Милонов об Овечкине в Госдуме: «Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены. Работа депутата гораздо сложнее, чем кажется»
48сегодня, 09:43
Игорь Ларионов: «Быть тренером СКА очень необычно. Горжусь возможностью попасть в большой клуб с амбициями»
21сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова о Ларионове: «В СКА столкнется с большими ожиданиями после неудачного сезона. Он большой профессионал, принесет клубу пользу»
3сегодня, 10:45
Вайсфельд о Гришине в «Нефтехимике»: «Для клубов с низким бюджетом его стиль проблематичен. Все зависит от того, будут ли с ним согласовывать трансферы»
сегодня, 10:19
«Адмирал» подписал контракт с Шаровым на 2 года. Форвард играл за «Трактор» и «Куньлунь» в прошлом сезоне
1сегодня, 09:33
Генменеджер «Сибири» о селекции: «Ткачев не нуждается в представлении, он лидер. Калиниченко дадим возможность раскрыться, Чуркин опытный разносторонний защитник»
сегодня, 09:14
Макдэвид опубликовал видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся» перед 1-м матчем «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли
7сегодня, 08:27
«Ак Барс» и «Салават» поздравили мусульман с Курбан-байрамом: «Корбан гаете мөбарәк булсын!»
3сегодня, 06:25
ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон (Metaratings)
1сегодня, 05:58
Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт». Форвард набрал 64 очка в 102 матчах в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс» и «Нефтехимик»
1сегодня, 05:22
«Динамо» может подписать канадского форварда Броссо, выступавшего за «Куньлунь» и «Амур» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 04:55
35 млн рублей – зарплата Карпухина по новому контракту со СКА (Metaratings)
1сегодня, 04:40