Рыбин о Ларионове: «Одно дело «Торпедо», другое – СКА. Какие будут игроки? Главное, чтобы «Торпедо», мягко говоря, не переместилось в Петербург»

Максим Рыбин отметил, что ему интересно посмотреть на Игоря Ларионова в СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов . Такое решение принял новый совет директоров клуба.

Ларионов ранее покинул пост главного тренера «Торпедо». Клуб вылетел из плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.

Рыбин отреагировал на информацию о том, что Евгений Кетов был претендетом на тренерский пост в СКА.

Отметим, что экс-нападающий дал комментарий до того, как СКА официально объявил о назначении Ларионова.

«Может быть, агент Кетова написал, что он возглавит команду? Не знаю. На сегодняшний момент никто не даст ему СКА. Сейчас это невозможно. Ему нужно набраться опыта. Есть совет директоров, пускай они решают.

Было бы интересно посмотреть на Ларионова. Одно дело «Торпедо», другое – СКА. Какие будут игроки? Главное, чтобы «Торпедо », мягко говоря, не переместилось в Санкт-Петербург», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

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