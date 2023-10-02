Ларионов о «Торпедо»: «Пытаемся внедрить моменты из «Русской пятерки». Влияние мэтра Боумэна на команду есть, рад, что он находит возможность следить за клубом»

Теги Торпедо Детройт Игорь Ларионов Скотти Боумэн КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов рассказал о влиянии Скотти Боумэна на «Торпедо».

– «Торпедо» играет в красивый искрометный хоккей. Недавно исполнилось 90 лет великому Скотти Боумэну – можно ли сказать, что вы передаете ему привет? Нижегородцы расписывают комбинации на льду в духе «Русской пятерки».

– Скотти – человек, который оставляет большой след в хоккее. А красота привносит радость в игру. Конечно, мы пытаемся внедрить те моменты из «Русской пятерки», о которых вы сказали. Для того, чтобы ребята получали удовольствие именно от процесса.

Результат приятен, когда ты побеждаешь, и команда идет высоко в таблице. Но когда ты играешь правильно, тогда ты креативишь и делаешь игру более эффективной.

Безусловно, влияние мэтра игры Боумэна на «Торпедо» есть. И до сих пор он находится в полном порядке. Я с ним на днях разговаривал. И я рад тому, что Скотти Боумэн находит возможность следить за «Торпедо», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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4 комментария

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Матроскин52
С Детройтом нам конечно не сравнится, но пошуметь пошумим… Нам просто повезло, когда Игорь Николаевич возглавил Торпедо!
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Александр_Ронни
Приятно что Боумэн посматривает игры Торпедо!
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Goodvin55
Не бережёт Ларионов Кожевникова, приступ же может хватить от таких откровений Профессора. Какой ещё Боумэн?! У нас же свои есть Светлов, Назаров, Ротенберг в конце концов...
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Саня52
Ответ Матроскин52
С Детройтом нам конечно не сравнится, но пошуметь пошумим… Нам просто повезло, когда Игорь Николаевич возглавил Торпедо!
Прям счас,да,не сравниться,но может года через 2-3...😉 Состав бы не разбазарить, характера и опыта наберут,и главное условие,чтоб Профессор остался у руля,глядишь и 2-ая русская пятёрка заиграет в Торпедо😉😉😉
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