Ларионов о «Торпедо»: «Пытаемся внедрить моменты из «Русской пятерки». Влияние мэтра Боумэна на команду есть, рад, что он находит возможность следить за клубом»

Игорь Ларионов рассказал о влиянии Скотти Боумэна на «Торпедо».

– «Торпедо» играет в красивый искрометный хоккей. Недавно исполнилось 90 лет великому – можно ли сказать, что вы передаете ему привет? Нижегородцы расписывают комбинации на льду в духе «Русской пятерки».

– Скотти – человек, который оставляет большой след в хоккее. А красота привносит радость в игру. Конечно, мы пытаемся внедрить те моменты из «Русской пятерки», о которых вы сказали. Для того, чтобы ребята получали удовольствие именно от процесса.

Результат приятен, когда ты побеждаешь, и команда идет высоко в таблице. Но когда ты играешь правильно, тогда ты креативишь и делаешь игру более эффективной.

Безусловно, влияние мэтра игры Боумэна на «Торпедо» есть. И до сих пор он находится в полном порядке. Я с ним на днях разговаривал. И я рад тому, что Скотти Боумэн находит возможность следить за «Торпедо», – сказал главный тренер « » .