Ларионов посетовал на клюшки после 2:4 от «Спартака»: «Был бы Боумэн на моем месте – их бы не было в раздевалке. Преступление, что мы получаем такие клюшки – отдал бы их детям»

Теги Спартак Торпедо НХЛ Игорь Ларионов Скотти Боумэн КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов раскритиковал качество клюшек в КХЛ.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В первом периоде было много брака в передачах. Почему так получилось?

– У каждого есть свое видение. Слово брак – оно сильное. Но сказать, что было слишком... Я не видел этого.

Наоборот, ребят похвалил за то, как они играли в первом периоде.

Не знаю, о каком браке идет речь. Мы играли плотно, компактно, в зоне атаки не было разрыва между нападающими и защитниками.

Затрудняюсь акцентировать внимание на брак, потому что без ошибок не бывает ни одной игры.

Хочется, чтобы она была совершенная, абсолютно правильная, но мы играли против хорошего соперника.

Могу сослаться на плохие клюшки. Если бы на моем месте был Скотти Боумэн, он бы клюшки, которые играют наши защитники, их бы больше не было в раздевалке.

Тонкими крюками при довольно среднем качестве льда – так никто не играет.

Если говорить про НХЛ, то такими клюшками... Это преступление, что мы их получаем, ребята играют ими. Мне жалко.

Если бы у нас был запас качественного инвентаря, я бы собрал пачку и отдал детям, маленьким мальчишкам, чтобы они ими начинали [заниматься хоккеем] потому что это не клюшки для игроков КХЛ, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции.

18 комментариев

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Vano from Tbilisi
санкции только на пользу? Или как там раньше говорилось?
+24
-7
+17
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Myach
Ответ WOODDY
т е детям отдать эти клюшки - это не преступление?????????
Да. Потому что интенсивность и сила другие
+18
-1
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Фёдор Кузнецов
Торпедо же дома играл, значит у них был выбор из любых клюшек, почему играли плохими
+7
-3
+4
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Кирилл Новокщенов
Ответ Фёдор Кузнецов
Ларионов как тренер не может просить руководство покупать хорошие клюшки?
кажется очевидным, что этому выступлению предшествовали просьбы – невыполненные.
+4
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Хаскерс
Можно с Ротеном поговорить - у него отмаз - три тетради мелким шрифтом.
+3
0
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Серёжа Новиков
Игорь, Вы стали напоминать известного тренера. Правду у того был лед плохой и ноги, проведенные в самолете.
+5
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Alexey Drugov
Ответ Фёдор Кузнецов
Торпедо же дома играл, значит у них был выбор из любых клюшек, почему играли плохими
Задать вопрос нужно какие клюшки клуб игрокам даёт. Кто то вместо оригинала реплику закупает видимо.
+3
0
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v2xvhymqmr
Профессор знает !!!
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Алексей Алексей
От Ларионова не ожидал, ч то он будет на клюшки сваливать, берёт пример от ротена это плохой пример.
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Skjegget84
Какого не подготовиться заранее, можно было попросить помощи у Кима Ченовича Ына!!!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Alexey Drugov
Задать вопрос нужно какие клюшки клуб игрокам даёт. Кто то вместо оригинала реплику закупает видимо.
Ларионов как тренер не может просить руководство покупать хорошие клюшки?
+2
-1
+1
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Операция Ы
И с вином не пошло, и клюшки плохие...
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Борис Громов
можно пластиковые делать или резиновые вообще
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Ройтер
Как говорил Озеров, опять канадцпм наши клюшки не нравятся))
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