Ларионов посетовал на клюшки после 2:4 от «Спартака»: «Был бы Боумэн на моем месте – их бы не было в раздевалке. Преступление, что мы получаем такие клюшки – отдал бы их детям»

Игорь Ларионов раскритиковал качество клюшек в КХЛ.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» (2:4) в матче регулярного чемпионата .

– В первом периоде было много брака в передачах. Почему так получилось?

– У каждого есть свое видение. Слово брак – оно сильное. Но сказать, что было слишком... Я не видел этого.

Наоборот, ребят похвалил за то, как они играли в первом периоде.

Не знаю, о каком браке идет речь. Мы играли плотно, компактно, в зоне атаки не было разрыва между нападающими и защитниками.

Затрудняюсь акцентировать внимание на брак, потому что без ошибок не бывает ни одной игры.

Хочется, чтобы она была совершенная, абсолютно правильная, но мы играли против хорошего соперника.

Могу сослаться на плохие клюшки. Если бы на моем месте был , он бы клюшки, которые играют наши защитники, их бы больше не было в раздевалке.

Тонкими крюками при довольно среднем качестве льда – так никто не играет.

Если говорить про , то такими клюшками... Это преступление, что мы их получаем, ребята играют ими. Мне жалко.

Если бы у нас был запас качественного инвентаря, я бы собрал пачку и отдал детям, маленьким мальчишкам, чтобы они ими начинали [заниматься хоккеем] потому что это не клюшки для игроков КХЛ, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.