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«Автомобилист» согласовал контракт с Ридом Буше и может выменять Ткачева у «Авангарда» (Артур Хайруллин)

«Автомобилист» договорился с Ридом Буше и может выменять Владимира Ткачева.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация, что клуб из Екатеринбурга готов выполнить финансовые требования Буше. В этом сезоне 31-летний форвард «Авангарда» набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах регулярки и 5+3 в 13 играх Кубка Гагарина.

Отмечается, что «Автомобилист» хочет усилить состав Владимиром Ткачевым из «Авангарда». Вчера стало известно, что нападающий может покинуть омский клуб.

В следующем сезоне должен вступить в силу новый контракт, по которому Ткачев будет получать 120 млн рублей за сезон до 2030 года.

В минувшем регулярном чемпионате он провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Окулов должен был перейти в «Автомобилист» из ЦСКА. «Авангард» перехватил форварда в последний момент («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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logoРид Буше
logoВладимир Ткачев 1995
возможные переходы
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