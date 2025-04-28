«Автомобилист» согласовал контракт с Ридом Буше и может выменять Ткачева у «Авангарда» (Артур Хайруллин)

«Автомобилист» договорился с Ридом Буше и может выменять Владимира Ткачева.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация , что клуб из Екатеринбурга готов выполнить финансовые требования Буше . В этом сезоне 31-летний форвард «Авангарда» набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах регулярки и 5+3 в 13 играх Кубка Гагарина.

Отмечается, что «Автомобилист » хочет усилить состав Владимиром Ткачевым из «Авангарда ». Вчера стало известно , что нападающий может покинуть омский клуб.

В следующем сезоне должен вступить в силу новый контракт, по которому Ткачев будет получать 120 млн рублей за сезон до 2030 года.

В минувшем регулярном чемпионате он провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

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