Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел три прошлых сезона в «Авангарде»

Рид Буше близок к переходу в «Автомобилист».

31-летний нападающий подпишет однолетнее соглашение с екатеринбургским клубом, об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что зарплата американского форварда составит 90 миллионов рублей.

Также к сумме договора прибавятся различные бонусы за выполнение индивидуальных показателей.

Хоккеист прежде выступал за «Авангард » с сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Рид Буше набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Он добавил к ним 8 (5+3) баллов в 13 играх Кубка Гагарина.