Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел три прошлых сезона в «Авангарде»
Рид Буше близок к переходу в «Автомобилист».
31-летний нападающий подпишет однолетнее соглашение с екатеринбургским клубом, об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что зарплата американского форварда составит 90 миллионов рублей.
Также к сумме договора прибавятся различные бонусы за выполнение индивидуальных показателей.
Хоккеист прежде выступал за «Авангард» с сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Рид Буше набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он добавил к ним 8 (5+3) баллов в 13 играх Кубка Гагарина.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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