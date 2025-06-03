Черкас о Ротенберге: «КХЛ стала живой благодаря ему. Он создавал ажиотаж, иногда не очень здоровый, но эта движуха позволяла нам переживать, болеть и обсуждать»

Сергей Черкас считает, что Роман Ротенберг оживил КХЛ.

Ранее главный тренер СКА покинул пост по решению нового совета директоров клуба.

«Сложно сказать, как сложится его дальнейшая судьба, думаю, надо немножко подождать. Я знаю только одно, что он захочет продолжить хоккейную карьеру.

Может быть, в каком-то другом клубе у него выйдет доказать, что он способный тренер, и то, что он может добиваться результата.

Мне бы хотелось, чтобы он поработал в КХЛ. Благодаря его участию, КХЛ стала живой. Была некая конкуренция, он создавал постоянно какой-то спортивный и здоровый ажиотаж. Иногда даже не очень здоровый, как с молодежными командами, когда были драки, оскорбления.

Но, знаете, это и есть тот импульс. Как говорит молодежь сейчас «движуха», которая позволяет нам всем переживать, болеть, обсуждать», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас .

Черкас о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Человек с большими амбициями. Он хочет доказать работой, что произошедшее в СКА – случайность»