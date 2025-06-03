Черкас о Ротенберге: «КХЛ стала живой благодаря ему. Он создавал ажиотаж, иногда не очень здоровый, но эта движуха позволяла нам переживать, болеть и обсуждать»
Ранее главный тренер СКА покинул пост по решению нового совета директоров клуба.
«Сложно сказать, как сложится его дальнейшая судьба, думаю, надо немножко подождать. Я знаю только одно, что он захочет продолжить хоккейную карьеру.
Может быть, в каком-то другом клубе у него выйдет доказать, что он способный тренер, и то, что он может добиваться результата.
Мне бы хотелось, чтобы он поработал в КХЛ. Благодаря его участию, КХЛ стала живой. Была некая конкуренция, он создавал постоянно какой-то спортивный и здоровый ажиотаж. Иногда даже не очень здоровый, как с молодежными командами, когда были драки, оскорбления.
Но, знаете, это и есть тот импульс. Как говорит молодежь сейчас «движуха», которая позволяет нам всем переживать, болеть, обсуждать», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Черкас о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Человек с большими амбициями. Он хочет доказать работой, что произошедшее в СКА – случайность»