  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о Ротенберге: «КХЛ стала живой благодаря ему. Он создавал ажиотаж, иногда не очень здоровый, но эта движуха позволяла нам переживать, болеть и обсуждать»
28

Черкас о Ротенберге: «КХЛ стала живой благодаря ему. Он создавал ажиотаж, иногда не очень здоровый, но эта движуха позволяла нам переживать, болеть и обсуждать»

Сергей Черкас считает, что Роман Ротенберг оживил КХЛ.

Ранее главный тренер СКА покинул пост по решению нового совета директоров клуба.

«Сложно сказать, как сложится его дальнейшая судьба, думаю, надо немножко подождать. Я знаю только одно, что он захочет продолжить хоккейную карьеру.

Может быть, в каком-то другом клубе у него выйдет доказать, что он способный тренер, и то, что он может добиваться результата.

Мне бы хотелось, чтобы он поработал в КХЛ. Благодаря его участию, КХЛ стала живой. Была некая конкуренция, он создавал постоянно какой-то спортивный и здоровый ажиотаж. Иногда даже не очень здоровый, как с молодежными командами, когда были драки, оскорбления.

Но, знаете, это и есть тот импульс. Как говорит молодежь сейчас «движуха», которая позволяет нам всем переживать, болеть, обсуждать», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Черкас о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Человек с большими амбициями. Он хочет доказать работой, что произошедшее в СКА – случайность»

Что теперь будет с Ротенбергом?35332 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Сергей Черкас
logoСКА
logoРоман Ротенберг
болельщики
logoКХЛ
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Каменев об отставке Ротенберга: «Интересно посмотреть на него в небогатой команде, как он наладит атмосферу праздника в городе. «Лада» и «Сочи» тренера уже назначили»
93 июня, 10:51
Ротенберг об отставке: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру. Ваша вера помогла построить лучшую инфраструктуру в мире. Хоккей – моя детская любовь, в СКА мы стремились двигать его вперед»
1222 июня, 17:59
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
752 июня, 09:48
Главные новости
Ларионов о сыне в СКА: «Открытый вопрос. У нас нехватка умных центральных нападающих, будем рассматривать его позицию. Ему поступило несколько предложений»
915 минут назад
«Сочи» подписал контракт с Джозефсом на год. Форвард играл за «Металлург» и «Ладу» в прошлом сезоне
26 минут назад
Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»
5247 минут назад
Игорь Ларионов: «Дружу с Семаком и Тимощуком, в «Зените» они делают феноменальную работу. Схожу на матч с удовольствием, хочу увидеть скоростной футбол»
1658 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Блэкером на 2 года. У защитника 3+15 и «плюс 11» в 51 матче регулярки за «Автомобилист»
9сегодня, 10:36
Ларионов о Ротенберге: «Не вижу смысла общаться с его штабом, у каждого тренера свое видение. Мы играли против СКА, знаю игроков»
15сегодня, 10:27
«Трактор» подписал контракт с Гроссом на год. У защитника 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо»
6сегодня, 10:05
Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»
48сегодня, 09:55
Милонов об Овечкине в Госдуме: «Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены. Работа депутата гораздо сложнее, чем кажется»
48сегодня, 09:43
Игорь Ларионов: «Быть тренером СКА очень необычно. Горжусь возможностью попасть в большой клуб с амбициями»
21сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» подписал контракт с Моисеевым на 2 года. У форварда 9 очков в 54 матчах за «Металлург»
1 минуту назад
Депутат Журова о Ларионове: «В СКА столкнется с большими ожиданиями после неудачного сезона. Он большой профессионал, принесет клубу пользу»
3сегодня, 10:45
Вайсфельд о Гришине в «Нефтехимике»: «Для клубов с низким бюджетом его стиль проблематичен. Все зависит от того, будут ли с ним согласовывать трансферы»
сегодня, 10:19
«Адмирал» подписал контракт с Шаровым на 2 года. Форвард играл за «Трактор» и «Куньлунь» в прошлом сезоне
1сегодня, 09:33
Генменеджер «Сибири» о селекции: «Ткачев не нуждается в представлении, он лидер. Калиниченко дадим возможность раскрыться, Чуркин опытный разносторонний защитник»
сегодня, 09:14
Макдэвид опубликовал видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся» перед 1-м матчем «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли
7сегодня, 08:27
«Ак Барс» и «Салават» поздравили мусульман с Курбан-байрамом: «Корбан гаете мөбарәк булсын!»
3сегодня, 06:25
ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон (Metaratings)
1сегодня, 05:58
Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт». Форвард набрал 64 очка в 102 матчах в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс» и «Нефтехимик»
1сегодня, 05:22
«Динамо» может подписать канадского форварда Броссо, выступавшего за «Куньлунь» и «Амур» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 04:55