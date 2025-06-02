Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»

Сергей Черкас высказался о вероятной отставке Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

«Мне кажется, хоккей в Питере потеряет свою идентичность, потому что все-таки Роман Борисович внес огромный вклад в развитие хоккея в Петербурге.

Прекрасная молодежь, два Кубка, два финала, бронзовые медали. Школы работают в правильном направлении. Игроки готовятся, многие уезжают в НХЛ. Это продукт, который показывает работу клуба.

Конечно, сезон неудачный. Но из достижений есть наполняемость трибун. Его харизма, нестандартное поведение на пресс-конференциях – это все вызывает интерес.

Да, сезон получился неудачным, но у других клубов тоже случаются неудачи, тем не менее, там тренеры продолжают работать.

Здесь, мне кажется, нужно было дать еще один год Ротенбергу для того, чтобы Роман Борисович доказал, что этот сезон был неудачным, а следующий сезон был бы хорошим», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн