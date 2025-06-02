  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
75

Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»

Сергей Черкас высказался о вероятной отставке Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

«Мне кажется, хоккей в Питере потеряет свою идентичность, потому что все-таки Роман Борисович внес огромный вклад в развитие хоккея в Петербурге.

Прекрасная молодежь, два Кубка, два финала, бронзовые медали. Школы работают в правильном направлении. Игроки готовятся, многие уезжают в НХЛ. Это продукт, который показывает работу клуба.

Конечно, сезон неудачный. Но из достижений есть наполняемость трибун. Его харизма, нестандартное поведение на пресс-конференциях – это все вызывает интерес.

Да, сезон получился неудачным, но у других клубов тоже случаются неудачи, тем не менее, там тренеры продолжают работать.

Здесь, мне кажется, нужно было дать еще один год Ротенбергу для того, чтобы Роман Борисович доказал, что этот сезон был неудачным, а следующий сезон был бы хорошим», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн

Что теперь будет с Ротенбергом?30009 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?30009 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoРоман Ротенберг
Сергей Черкас
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
262 июня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
552 июня, 09:10
Главные новости
Матвиенко – Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»
2247 минут назад
Сопин о Пономареве: «Авангард» на несколько лет получает центра с российским паспортом под два ведущих звена. Ожидаем, что он может еще прогрессировать и стать одним из ведущих игроков КХЛ»
358 минут назад
«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию
8сегодня, 12:33
Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»
68сегодня, 12:11Фото
Бахмутов о фото Овечкина с пивом: «Не очень хороший пример подает для пацанов, наверное. Но он же не бочку выпивает, две банки – и хорош. Этого достаточно, чтобы восстановить силы после игры»
6сегодня, 11:49
Экс-директор «Ленфильма» Тельнов: «Ротенберг – талантливый менеджер, маркетолог, к тренерской профессии он отношения не имеет. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет»
17сегодня, 11:34
Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»
65сегодня, 11:18
Сизов вернулся в «Торпедо» из «Динамо». Контракт – на 2 года
6сегодня, 10:08
Фетисов о СКА: «Ларионов уже накопил необходимый опыт. Он знает КХЛ, хоккеистов, у него есть влияние на формирование команды. Все сделано правильно»
21сегодня, 09:48
Гросс перейдет в «Трактор». Защитник набрал 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо» («СЭ»)
19сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Мичков выложил видео с плывущим медведем, повстречавшимся ему во время отдыха: «Чисто Пермь»
19 минут назадФото
Майоров о Ларионове во главе СКА: «Нормальное решение. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает»
33 минуты назад
Сизов заработает 32 млн рублей за 2 сезона в «Торпедо» (Metaratings)
1сегодня, 11:57
Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года
4сегодня, 10:58
«Амур» выменял Шварева у «Югры» на денежную компенсацию
сегодня, 10:51
Матвей Сафонов: «Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая делает это. Понимаю, что еще все впереди»
3сегодня, 10:37
«Амур» подписал контракт с Ураковым на год
сегодня, 10:22
«Автомобилист» подписал контракт с Черниковым на год
сегодня, 09:54
Гендиректор «Трактора» о зарплате Гру: «У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она зависит от результата. Пересматривать условия не планируем»
сегодня, 09:33
Плющев о Вячеславе Козлове в «Сочи»: «Клубу нужно срочно подниматься – иначе на Западе все просто заснут. Много громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе та же кубковая восьмерка»
сегодня, 07:55