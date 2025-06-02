Черкас о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Человек с большими амбициями. Он хочет доказать работой, что произошедшее в СКА – случайность»

Сергей Черкас оценил шансы появления Романа Ротенберга в другом клубе КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

– Способен ли Ротенберг поработать в другом клубе КХЛ?

– Если предложения будут, то он возглавит.

Я думаю, что он человек с большими амбициями, он хочет доказать работой в другом клубе, что произошедшее в этом году в Питере – это случайность, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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