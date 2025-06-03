Казанский о Ларионове в СКА: «Питер меняет вектор развития и хоккейной культуры от инопланетной к земной»

Денис Казанский заявил, что СКА меняет культуру хоккея, назначив Игоря Ларионова.

64-летний специалист возглавил армейский клуб после отставки Романа Ротенберга .

«Будет интересно! Очень интригующее назначение. С учетом абсолютно всего. Трех лет в Нижнем, атмосферы еще не забытого прошлого «Хоккейного города», масштаба задачи и решений, давления как привилегии.

Работать и строить свой вариант клуба в Нижнем – это одно. Попасть туда, где задача максимальная и никто не будет ждать – совсем иной уровень. Сложиться может по-разному. Но все равно.

Гарантии того, что Ларионов = финал, это точно нет. Подтвержденных наблюдений, как он ведет себя в костюме тренера в топ-клубе, не было и нет. Это эксперимент.

Питер точно получает эстетику. Как он сам рассуждал: «если на фортепьяно играют, то почему в хоккее надо биться и страдать?! Это то же самое. В хоккей надо играть».

Питер кардинально меняет вектор развития и хоккейной культуры. От инопланетной к земной. И это замечательно!» – написал в соцсетях комментатор Денис Казанский .

Ларионов уже работал в СКА. Как это было