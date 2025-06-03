Вайсфельд о Ларионове: «У СКА большой бюджет – дорогие и элитные игроки. Для таких хоккеистов должен быть авторитетный тренер»

Леонид Вайсфельд высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Они сделали правильный шаг.

Получится у Игоря Ларионова или нет, никто не может сказать, посмотрим.

Скажем так, особого удивления это решение не вызвало. У СКА большой бюджет, соответственно, дорогие и элитные игроки. Для таких игроков должен быть авторитетный тренер.

Не в том плане, что они не будут слушаться, а в том, что если тренер говорит: «Играть надо вот так», то они должны поверить в его тактику, философию, идею и попытаться воплотить его мысли в жизнь», - сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд .