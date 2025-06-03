Вайсфельд о Ларионове: «У СКА большой бюджет – дорогие и элитные игроки. Для таких хоккеистов должен быть авторитетный тренер»
Леонид Вайсфельд высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.
Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
«Они сделали правильный шаг.
Получится у Игоря Ларионова или нет, никто не может сказать, посмотрим.
Скажем так, особого удивления это решение не вызвало. У СКА большой бюджет, соответственно, дорогие и элитные игроки. Для таких игроков должен быть авторитетный тренер.
Не в том плане, что они не будут слушаться, а в том, что если тренер говорит: «Играть надо вот так», то они должны поверить в его тактику, философию, идею и попытаться воплотить его мысли в жизнь», - сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
Что теперь будет с Ротенбергом?35329 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?35329 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: РБК
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