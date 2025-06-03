Фастовский о Ларионове в СКА: «Соответствует клубу по масштабам. Его команды отличаются особым стилем, всегда узнаваемы. Но права на ошибку у него не будет»

Кирилл Фастовский оценил назначение Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Это неожиданное назначение, но логичное по сути своей. Новый главный тренер соответствует петербургскому клубу по масштабам.

Игорь Николаевич – харизматичный человек, настоящий лидер, который ставит игру и умеет руководить коллективом. Его команды отличаются особым стилем. Они всегда узнаваемы.

С финансовым ресурсом, который есть у СКА, Ларионову предстоит сделать большую работу. Спрашивать с него тоже будут много. Права на ошибку у него не будет!

СКА – это клуб с амбициями. Зато Ларионов будет великолепно мотивирован, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

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