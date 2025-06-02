Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
Денис Казанский оценил вероятную отставку Романа Ротенберга из СКА.
Главный тренер команды Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
«Утренние спортивные новости из Петербурга шокируют своей циничностью. Вот так – раз…И все? Остается надежда только на «ветеранов СКА».
Сейчас пришла пора, пожалуй, самого страстного их творения. Это должен быть шедевр! Тот самый, особенный, который никого не оставит равнодушным.
Как в старые и добрые времена, сажусь под окном и жду «почтальона».
Отказываюсь верить в такой скорый закат «прекрасной эпохи». Гоню от себя эту мысль.
Как любил говорить Фаррух Булсара: «Шоу, – повторял он надрывом, – маст гоу он»!» – написал комментатор Денис Казанский.
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30008 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
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