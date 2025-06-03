Дементьев о недопуске России на ОИ-2026: «Такое соревнование – удручающее зрелище. На нашей улице тоже будет праздник»

Алексей Дементьев считает Олимпиаду-2026 без России удручающим зрелищем.

Ранее стало известно , что ИИХФ сформировала группы без участия сборной России по хоккею. МОК поддержал решение Международной федерации хоккея.

«Конечно, такое соревнование – это удручающее зрелище. В общем, практически сразу можно сказать о командах, которые выйдут в четвертьфинал, и о командах, которые будут бороться за вылет.

В принципе уже многое было сказано всеми, тут добавить нечего. Но будем проживать текущий момент. На нашей улице тоже будет праздник», – сказал агент Алексей Дементьев .

Член совета ИИХФ Козиолс о группах ОИ без России: «МОК уже горит белым пламенем – опоздали с решением. Решать эти вещи в сентябре – несерьезно. На какие матчи продавать билеты?»