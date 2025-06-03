Член совета ИИХФ Козиолс о группах ОИ без России: «МОК уже горит белым пламенем – опоздали с решением. Решать эти вещи в сентябре – несерьезно. На какие матчи продавать билеты?»

Виестурс Козиолс заявил об опоздании по допуску России на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России.

«Сами подумайте, организаторы должны продавать билеты, и на какие игры они смогут это сделать? Команды должны готовиться.

С точки зрения организации, когда проводятся чемпионаты мира, год – это минимум, чтобы такое мероприятие подготовить, скоммуницировать команды, болельщиков.

Сейчас осталось меньше года, и я думаю, что организатор в лице МОК уже горит белым пламенем. Думаю, мы уже опоздали с этим решением – точнее, не мы, а МОК.

Олимпийский комитет просил ИИХФ дать группы без России. Дальше вопросы не к нам, а к нему.

В сентябре (18-19 сентября пройдет заседание исполкома МОК – Спортс’‘) эти вещи решать – несерьезно», – сказал член совета ИИХФ Виестурс Козиолс.