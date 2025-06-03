Вайсфельд о недопуске России на ОИ-2026: «Политика чистой воды. Шансы были бы, если СВО завтра бы закончилась. В ИИХФ хватает наших «друзей» из Северной Америки и Европы»

Леонид Вайсфельд отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

«К хоккею все это имеет мало отношения. Происходящее никак не связано со спортом. Политика чистой воды.

Честно говоря, особо не надеялся на допуск отечественной национальной команды к ОИ-2026. Кто-то верил в лучшее? Шансы были бы, если завтра бы закончилась СВО. Пока продолжаются боевые действия, санкции со страны в спорте никто не снимет.

Да и в ИИХФ у нас сейчас не очень много сторонников. В федерации хватает «друзей» России из Северной Америки и Европы», – заявил бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.