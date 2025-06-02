Рыбин об отставке Ротенберга: «Смена совета директоров в СКА – как гром среди ясного неба. Знаю, что формировался состав. Роман Борисович без работы не останется»

Максим Рыбин прокомментировал вероятную отставку Романа Ротенберга из СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров.

«Для меня это неожиданная новость. Я знаю, что формировался новый состав, были разговоры с игроками.

Как гром среди ясного неба новость о смене совета директоров СКА. Медведев тоже покинул свою должность, сегодня – Ротенберг.

Роман Борисович точно не останется без работы. Учитывая его амбиции, один из клубов КХЛ он возглавит», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн