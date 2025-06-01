Третьяк о России на 1-м месте рейтинга ИИХФ: «Не удивлюсь, если правила поменяют. Даже без рейтинга все знают, что Россия – одна из топовых команд»

Владислав Третьяк считает, что правила составления рейтинга ИИХФ скоро изменят.

Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года, но продолжает получать очки, основываясь на действующем регламенте.

Ранее сообщалось , что в обновленном рейтинге ИИХФ Россия должна выйти на первую строчку.

«Сильно я не удивлюсь, если поменяют правила рейтинга, так как они всегда меняются.

Все равно все знают, что Россия – одна из топовых команд на чемпионате мира даже без рейтинга», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Член совета ИИХФ Козиолс о России на 1-м месте в рейтинге: «Знали, что такая проблема возможна. Совет длился один день, мы до конца об этом не договорили»