Третьяк о России на 1-м месте рейтинга ИИХФ: «Не удивлюсь, если правила поменяют. Даже без рейтинга все знают, что Россия – одна из топовых команд»
Владислав Третьяк считает, что правила составления рейтинга ИИХФ скоро изменят.
Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года, но продолжает получать очки, основываясь на действующем регламенте.
Ранее сообщалось, что в обновленном рейтинге ИИХФ Россия должна выйти на первую строчку.
«Сильно я не удивлюсь, если поменяют правила рейтинга, так как они всегда меняются.
Все равно все знают, что Россия – одна из топовых команд на чемпионате мира даже без рейтинга», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Член совета ИИХФ Козиолс о России на 1-м месте в рейтинге: «Знали, что такая проблема возможна. Совет длился один день, мы до конца об этом не договорили»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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