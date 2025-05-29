Третьяк об участии России в ОИ-2026: «ОКР должен получить точную информацию. Уже верстается календарь турнира, но надежда умирает последней, мы готовы играть»

Владислав Третьяк надеется, что Россию допустят на Олимпиаду-2026.

– Какая вероятность, что при новом президенте МОК Кирсти Ковентри что‑то изменится, и сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду?

– Каждый человек надеется на лучшее в будущем. К сожалению, сейчас оно призрачное. На сегодняшний день не видим того сотрудничества и взаимопонимания, чтобы решить эту задачу. Мы все‑таки больше ждем новостей от Олимпийского комитета России.

ОКР должен получить точную информацию, что сборная России по хоккею не участвует в Олимпиаде‑2026. Тогда вопрос будет закрыт. Хотя мы можем судиться, говорить об этом, но время будет упущено, к сожалению.

Уже верстается календарь турнира, собираются команды‑участницы. Но надежда умирает последней. Мы всегда готовы играть на Олимпиаде – и мы хотим участвовать в этом турнире.

– Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предположил, что если в Париж приехали 15 нейтральных спортсменов, то в Милане мы вообще можем не увидеть российскую делегацию.

– Это уже вопрос к МОК. Если они не следуют Олимпийской хартии, то что мы можем сделать? – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.