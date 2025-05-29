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Третьяк про сбор для хоккеистов из стран БРИКС: «Россия – номер один в мире по рейтингу, наша задача – развитие мирового хоккея. Как говорил Александр Невский: «Где стоишь – там и бьешься»

Владислав Третьяк высказался о главной задаче российского хоккея.

В понедельник на спортивной базе в Новогорске начался первый международный учебно-тренировочный сбор под эгидой ФХР. Участниками стали защитники и вратари юниорских сборных России, а также хоккеисты из стран БРИКС.

«Это наш первый международный учебно‑тренировочный сбор для хоккеистов из стран БРИКС. Советский и российский хоккей очень высокого ранга. Мы сегодня являемся по рейтингу номером один в мировом хоккее. Наша главная задача – развитие мирового хоккея. Мы с удовольствием делимся своим опытом.

Благодарю федерации иностранных государств, которые прислали к нам своих спортсменов. Это очень важно. Во‑первых, спорт всегда объединяет людей. Мы считаем, что спорт должен быть вне политики.

Я думаю, мы будем продолжать такие учебно‑тренировочные сборы. У нас в федерации также подписаны меморандумы с Монголией, Грузией, в декабре мы подписали договор о сотрудничестве с Эмиратами. И вот теперь мы это воплощаем в жизнь.

Желаю всегда ставить перед собой цель быть самым лучшим. Очень здорово, что мы сегодня все вместе, что мы любим хоккей. Что находимся в красивом городе Москва, где у вас есть культурная программа – сходить в цирк, в музеи, на Красную площадь.

Это тоже очень важно. Вы не только играете в хоккей, но и знакомитесь со страной, с людьми. А потом будете рассказывать своим детям и правнукам, что вы были в Москве, и вас гостеприимно принимали.

Желаю вам новых побед – всегда и везде. У нас был великий полководец Александр Невский, который говорил: «Там, где стоишь – там и бьешься». Вот так и в хоккее. Это мужественная игра», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Сборная Грузии по хоккею
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