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«Медисин Хэт» Маккенны вышел в финал Мемориального кубка, выиграв все матчи на первом этапе. У фаворита драфта НХЛ-2026 2+2 в 3 играх

«Медисин Хэт» Гэвина Маккенны вышел в финал 105-го розыгрыша Мемориального кубка.

Чемпион WHL обыграл чемпиона юниорской лиги Онтарио «Лондон» (3:1) в заключительном матче первого этапа для обеих команд. 

В итоге «Тайгерс» выиграли все 3 матча на предварительной стадии и вышли в финал.

«Найтс» с 2 победами в 3 играх сыграют в полуфинале с победителем матча двух команд из юниорской лиги Квебека – «Монктоном» (чемпион лиги) и «Римуски» (принимающий клуб, вице-чемпион лиги). 

В гонке бомбардиров лидируют два игрока «тигров» – Оазис Висблатт и Райдер Ричи (0+5 и 4+1 в 3 играх соответственно). Форвард Гэвин Маккенна – фаворит драфта НХЛ-2026 – набрал 4 (2+2) балла. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Канадской хоккейной лиги
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