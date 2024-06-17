«Медисин Хэт» обыграл «Римуски» (5:4) в стартовом матче Мемориального кубка.

В 105-м розыгрыше в истории турнира участвуют 4 команды Канадской хоккейной лиги – «Медисин Хэт» (чемпион Западной хоккейной лиги), «Лондон» (чемпион юниорской лиги Онтарио), «Монктон» (чемпион юниорской лиги Квебека) и «Римуски» (принимающий клуб, финалист лиги Квебека).

Чемпион WHL начал турнир с победы. Лучшим игроком матча был назван 17-летний форвард Гэвин Маккенна , набравший 2 (1+1) очка. Он называется главным фаворитом драфта НХЛ-2026.

Мемориальный кубок

Предварительный этап

«Медисин Хэт» – «Римуски» – 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Голы: Пикфорд-2, Ричи, Маккенна, Сент-Мартин – Лавинье, Сен-Дени, Матье, Фошон.

Положение команд: «Медисин Хэт» – 2 (1), «Лондон» – 0 (0), «Монктон» – 0 (0), «Римуски» – 0 (1).