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Мемориальный кубок. «Медисин Хэт» обыграл «Римуски» (5:4) в матче открытия, фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна набрал 1+1

«Медисин Хэт» обыграл «Римуски» (5:4) в стартовом матче Мемориального кубка.

В 105-м розыгрыше в истории турнира участвуют 4 команды Канадской хоккейной лиги – «Медисин Хэт» (чемпион Западной хоккейной лиги), «Лондон» (чемпион юниорской лиги Онтарио), «Монктон» (чемпион юниорской лиги Квебека) и «Римуски» (принимающий клуб, финалист лиги Квебека). 

Чемпион WHL начал турнир с победы. Лучшим игроком матча был назван 17-летний форвард Гэвин Маккенна, набравший 2 (1+1) очка. Он называется главным фаворитом драфта НХЛ-2026. 

Мемориальный кубок

Предварительный этап

«Медисин Хэт» – «Римуски» – 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Голы: Пикфорд-2, Ричи, Маккенна, Сент-Мартин – Лавинье, Сен-Дени, Матье, Фошон.

Положение команд: «Медисин Хэт» – 2 (1), «Лондон» – 0 (0), «Монктон» – 0 (0), «Римуски» – 0 (1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Канадской хоккейной лиги
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