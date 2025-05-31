«Лондон» забросил 5 шайб «Монктону» и вышел в финал Мемориального кубка, где сыграет с «Медисин Хэт» Маккенны
«Лондон» забросил 5 шайб «Монктону» и вышел в финал Мемориального кубка.
Чемпион лиги Онтарио обыграл чемпиона лиги Квебека в полуфинальном матче 105-го розыгрыша турнира.
В финале «Найтс» сыграют с чемпионом Западной хоккейной лиги «Медисин Хэт». За «Тайгерс» выступает фаворит драфта НХЛ-2026 – 17-летний форвард Гэвин Маккенна (4 очка в 3 играх на турнире, 2+2).
Мемориальный кубок
Полуфинал
«Лондон» – «Монктон» – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Сим, Барки, Монтгомери, Нурми, Коуэн – Денуайе, Гилл.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Канадской хоккейной лиги
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