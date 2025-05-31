«Лондон» забросил 5 шайб «Монктону» и вышел в финал Мемориального кубка, где сыграет с «Медисин Хэт» Маккенны

«Лондон» забросил 5 шайб «Монктону» и вышел в финал Мемориального кубка.

Чемпион лиги Онтарио обыграл чемпиона лиги Квебека в полуфинальном матче 105-го розыгрыша турнира.

В финале «Найтс » сыграют с чемпионом Западной хоккейной лиги «Медисин Хэт ». За «Тайгерс» выступает фаворит драфта НХЛ-2026 – 17-летний форвард Гэвин Маккенна (4 очка в 3 играх на турнире, 2+2).

Мемориальный кубок

Полуфинал

«Лондон» – «Монктон» – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Сим, Барки, Монтгомери, Нурми, Коуэн – Денуайе, Гилл.