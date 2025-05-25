Мемориальный кубок. Дубль проспекта «Эдмонтона» О’Райлли принес «Лондону» победу над «Монктоном»

«Лондон» одолел «Монктон» (3:2 ОТ) в матче Мемориального кубка.

В 105-м розыгрыше в истории турнира участвуют 4 команды Канадской хоккейной лиги – «Медисин Хэт» (чемпион Западной хоккейной лиги), «Лондон» (чемпион юниорской лиги Онтарио), «Монктон» (чемпион юниорской лиги Квебека) и «Римуски» (принимающий клуб, финалист лиги Квебека).

Чемпион OHL начал турнир с победы. Лучшим игроком матча был назван 19-летний форвард Сэм О’Райлли, сделавший дубль (с голом в овертайме). Игрок был выбран «Эдмонтоном» под общим 32-м номером на драфте НХЛ-2024 и подписал с клубом контракт новичка.

Мемориальный кубок

Предварительный этап

«Лондон» – «Монктон» – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: С.О’Райлли-2, Халттунен – Морин, Гилл.

Положение команд: «Медисин Хэт» – 2 (1), «Лондон» – 2 (1), «Монктон» – 0 (1), «Римуски» – 0 (1).

Отметим, что по регламенту турнира поражение за пределами основного времени не приносит команде очков.