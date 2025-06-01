Дмитрий Губерниев пожелал Сергею Бобровскому снова выиграть Кубок Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Восточной конференции против «Каролины» (5:3). «Пантерс» выиграли серию со счетом 4-1.

В финале Кубка Стэнли-2025 «Флорида » сыграет с «Эдмонтоном».

«Хоккей – командная игра, а Бобровский – один из лучших вратарей мира. Пожелаем ему снова поднять чашу над головой.

Он велик и демонстрирует незаурядную форму. Ветераном Сергея никто не считает, это прекрасный вратарь. Бобровский выиграл один кубок, даст бог, выиграет и второй», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .