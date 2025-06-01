Дмитрий Губерниев: «Бобровский – один из лучших вратарей мира. Он велик и демонстрирует незаурядную форму. Пожелаем ему снова поднять чашу над головой»
Дмитрий Губерниев пожелал Сергею Бобровскому снова выиграть Кубок Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Восточной конференции против «Каролины» (5:3). «Пантерс» выиграли серию со счетом 4-1.
В финале Кубка Стэнли-2025 «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном».
«Хоккей – командная игра, а Бобровский – один из лучших вратарей мира. Пожелаем ему снова поднять чашу над головой.
Он велик и демонстрирует незаурядную форму. Ветераном Сергея никто не считает, это прекрасный вратарь. Бобровский выиграл один кубок, даст бог, выиграет и второй», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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