Третьяк о Бобровском с флагом России на параде «Флориды» в 2024-м: «Сергей сделал это в честь страны, он любит ее. Очень положительный человек, невероятно уважаю его»
В прошлом сезоне «Пантерс» выиграли Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.
– Вам понравилось, когда Сергей Бобровский в прошлом году на чемпионском параде «Флориды» в США вышел с российским флагом?
– Конечно. Сергей сделал это в честь страны, и все это сразу заметили. Сергей показал, что он из России. Он любит Россию, приезжает летом в свой родной Новокузнецк. Проводит в нашей стране тренировки с молодыми вратарями.
Бобровский – очень положительный человек. Я его невероятно уважаю. И мне его игра очень нравится.
Желаю удачи Сергею, чтобы он снова завоевал Кубок Стэнли, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Сергей Бобровский: «Выйти в финал Кубка Стэнли три раза подряд нелегко. Это большое достижение, но самый важный шаг еще впереди»