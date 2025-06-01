Макдэвид и Бобровский – фавориты на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ по версии букмекеров
Букмекеры обновили котировки в линии на «Конн Смайт Трофи».
Первым фаворитом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ котируется Коннор Макдэвид. На форварда «Эдмонтона» дают коэффициент 1.90.
Главным конкурентом Макдэвида считается Сергей Бобровский. Шансы российского вратаря «Флориды» оцениваются в 2.10.
На остальных кандидатов дают от 6.00 и больше.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
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