Макдэвид и Бобровский – фавориты на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ по версии букмекеров

Букмекеры обновили котировки в линии на «Конн Смайт Трофи».

Первым фаворитом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ котируется Коннор Макдэвид. На форварда «Эдмонтона» дают коэффициент 1.90.

Главным конкурентом Макдэвида считается Сергей Бобровский. Шансы российского вратаря «Флориды» оцениваются в 2.10.

На остальных кандидатов дают от 6.00 и больше.

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