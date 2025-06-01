Макдэвид – топ-претендент на «Конн Смайт» по версии авторов сайта НХЛ. Бобровский и Барков делят 2-е место, Драйзайтль получил 1 голос

Коннор Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии авторов сайта НХЛ.

16 авторов официального сайта НХЛ назвали главных претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ перед финальной серией, в которой встретятся «Эдмонтон » и «Флорида».

8 авторов предсказали победу «Ойлерс» в серии, из них 7 ожидают вручения «Конн Смайт Трофи» капитану команды Коннору Макдэвиду . Еще один голос достался форварду Леону Драйзайтлю.

За победу «Пантерс» также проголосовали 8 авторов. При этом голоса за обладателя «Конн Смайт Трофи» разделились поровну между вратарем Сергеем Бобровским и капитаном команды Александром Барковым (по 4).

Напомним, что в прошлом году в финале встречались эти же команды.

«Флорида » выиграла серию со счетом 4-3, а «Конн Смайт» достался Макдэвиду – это был всего лишь второй случай в истории, когда награду получил полевой игрок проигравшей в финале команды. При этом Коннор не вышел на вручение.