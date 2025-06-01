«Спартак» продлил контракт с Лукьянцевым на 3 года. 20-летний форвард провел 103 матча в этом сезоне

«Спартак» продлил контракт с Сергеем Лукьянцевым.

Новое соглашение 20-летнего форварда с красно-белыми рассчитано на 3 года.

В минувшем сезоне Лукьянцев провел 103 матча за клубы системы «Спартака»: 44 игры в Olimpbet МХЛ, 32 – в Olimpbet ВХЛ за «Химик » и 27 – за «Спартак ».

На его счету 67 (37+30) очков во всех турнирах с учетом плей-офф. Лукьянцев также принял участие в Матче звезд КХЛ и Кубке Вызова МХЛ.

«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо» и «Витязь» сыграют в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 28 по 31 августа