  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» продлил контракт с Лукьянцевым на 3 года. 20-летний форвард провел 103 матча в этом сезоне
4

«Спартак» продлил контракт с Лукьянцевым на 3 года. 20-летний форвард провел 103 матча в этом сезоне

«Спартак» продлил контракт с Сергеем Лукьянцевым.

Новое соглашение 20-летнего форварда с красно-белыми рассчитано на 3 года.

В минувшем сезоне Лукьянцев провел 103 матча за клубы системы «Спартака»: 44 игры в Olimpbet МХЛ, 32 – в Olimpbet ВХЛ за «Химик» и 27 – за «Спартак».

На его счету 67 (37+30) очков во всех турнирах с учетом плей-офф. Лукьянцев также принял участие в Матче звезд КХЛ и Кубке Вызова МХЛ.

«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо» и «Витязь» сыграют в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 28 по 31 августа

Что теперь будет с Ротенбергом?29995 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoМХЛ
logoВХЛ
logoХимик Воскресенск
logoСергей Лукьянцев
logoМХК Спартак
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо» и «Витязь» сыграют в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 28 по 31 августа
71 июня, 10:37
Родуолд, Принс и Николаев покинули «Адмирал» после истечения срока контрактов. У Мишурова и Сусуева закончилась аренда
31 июня, 09:28
«Спартак» продлил контракт с Ефремовым на год. 23-летний защитник перешел из «Сибири» по ходу сезона
231 мая, 18:02
Главные новости
Матвиенко – Овечкину: «Вы символ для молодых хоккеистов, это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея, школу продвигать»
2240 минут назад
Сопин о Пономареве: «Авангард» на несколько лет получает центра с российским паспортом под два ведущих звена. Ожидаем, что он может еще прогрессировать и стать одним из ведущих игроков КХЛ»
351 минуту назад
«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию
8сегодня, 12:33
Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»
67сегодня, 12:11Фото
Бахмутов о фото Овечкина с пивом: «Не очень хороший пример подает для пацанов, наверное. Но он же не бочку выпивает, две банки – и хорош. Этого достаточно, чтобы восстановить силы после игры»
6сегодня, 11:49
Экс-директор «Ленфильма» Тельнов: «Ротенберг – талантливый менеджер, маркетолог, к тренерской профессии он отношения не имеет. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет»
17сегодня, 11:34
Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»
65сегодня, 11:18
Сизов вернулся в «Торпедо» из «Динамо». Контракт – на 2 года
6сегодня, 10:08
Фетисов о СКА: «Ларионов уже накопил необходимый опыт. Он знает КХЛ, хоккеистов, у него есть влияние на формирование команды. Все сделано правильно»
21сегодня, 09:48
Гросс перейдет в «Трактор». Защитник набрал 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо» («СЭ»)
19сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров о Ларионове во главе СКА: «Нормальное решение. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает»
26 минут назад
Сизов заработает 32 млн рублей за 2 сезона в «Торпедо» (Metaratings)
1сегодня, 11:57
Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года
4сегодня, 10:58
«Амур» выменял Шварева у «Югры» на денежную компенсацию
сегодня, 10:51
Матвей Сафонов: «Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая делает это. Понимаю, что еще все впереди»
3сегодня, 10:37
«Амур» подписал контракт с Ураковым на год
сегодня, 10:22
«Автомобилист» подписал контракт с Черниковым на год
сегодня, 09:54
Гендиректор «Трактора» о зарплате Гру: «У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она зависит от результата. Пересматривать условия не планируем»
сегодня, 09:33
Плющев о Вячеславе Козлове в «Сочи»: «Клубу нужно срочно подниматься – иначе на Западе все просто заснут. Много громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе та же кубковая восьмерка»
сегодня, 07:55
«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером. Специалист прилетел в Нижнекамск
4сегодня, 07:30