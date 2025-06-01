«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо» и «Витязь» сыграют в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 28 по 31 августа
«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва и «Динамо» Минск сыграют в Кубке мэра Москвы.
В предсезонном турнире также примут участие «Торпедо» и «Витязь».
Кубок мэра Москвы проводится в 18-й раз и в этом году состоится с 28 по 31 августа.
Шесть команд будут разделены на две группы. По итогам группового этапа пройдут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Федерации хоккея Москвы
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