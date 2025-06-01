«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Торпедо» и «Витязь» сыграют в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 28 по 31 августа

«Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва и «Динамо» Минск сыграют в Кубке мэра Москвы.

В предсезонном турнире также примут участие «Торпедо » и «Витязь ».

Кубок мэра Москвы проводится в 18-й раз и в этом году состоится с 28 по 31 августа.

Шесть команд будут разделены на две группы. По итогам группового этапа пройдут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.