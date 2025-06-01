Родуолд, Принс и Николаев покинули «Адмирал» после истечения срока контрактов. У Мишурова и Сусуева закончилась аренда
Джек Родуолд, Шейн Принс и Артем Николаев покинули «Адмирал».
У хоккеистов истекли сроки действия контрактов.
После завершения аренды вратарь Андрей Мишуров вернулся в «Авангард», нападающий Никита Сусуев – в «Спартак».
«Моряки» спасибо за работу! Это был яркий и запоминающийся сезон. До встречи на льду!» – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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