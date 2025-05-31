«Спартак» продлил контракт с Ефремовым на год. 23-летний защитник перешел из «Сибири» по ходу сезона

«Спартак» продлил контракт с Никитой Ефремовым на один сезон.

«Спартак» заключил новый двусторонний контракт на один год с защитником Никитой Ефремовым, до конца сезона-2025/26.

23-летний защитник укрепил систему «Спартака» по ходу минувшего сезона, проведя 30 матчей и набрав 5 (2+3) очков за «Спартак» в КХЛ , а также 14 игр за воскресенский «Химик » при показателе полезности «+6».

Голы Никиты очень помогли нашей команде в важнейших играх плей-офф – желаем нашему защитнику надежной игры, много побед и успешных выступлений в системе московского «Спартака »!» – говорится в заявлении клуба.