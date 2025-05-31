  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» продлил контракт с Ефремовым на год. 23-летний защитник перешел из «Сибири» по ходу сезона
2

«Спартак» продлил контракт с Ефремовым на год. 23-летний защитник перешел из «Сибири» по ходу сезона

«Спартак» продлил контракт с Никитой Ефремовым на один сезон.

«Спартак» заключил новый двусторонний контракт на один год с защитником Никитой Ефремовым, до конца сезона-2025/26.

23-летний защитник укрепил систему «Спартака» по ходу минувшего сезона, проведя 30 матчей и набрав 5 (2+3) очков за «Спартак» в КХЛ, а также 14 игр за воскресенский «Химик» при показателе полезности «+6».

Голы Никиты очень помогли нашей команде в важнейших играх плей-офф – желаем нашему защитнику надежной игры, много побед и успешных выступлений в системе московского «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба. 

Что теперь будет с Ротенбергом?7191 голос
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСибирь
logoСпартак
logoНикита Ефремов
logoКХЛ
logoХимик Воскресенск
logoВХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января
1429 мая, 16:12
Экс-игрока «Спартака» и «Динамо» Глазачева обманули на 460 тысяч рублей. Строители взяли аванс, но не начали работы и стали реже выходить на связь («Mash на спорте»)
525 мая, 09:51
«Краснодар» – самый эффективный клуб России по версии Forbes. «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 3-й, «Зенит» – 4-й, СКА – 7-й, баскетбольный ЦСКА – 24-й
10223 мая, 09:01
Главные новости
Черкас о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Человек с большими амбициями. Он хочет доказать работой, что произошедшее в СКА – случайность»
1415 минут назад
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел 3 сезона в «Авангарде»
627 минут назад
Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
2839 минут назад
Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»
72сегодня, 10:27
Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с которым питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
42сегодня, 10:01
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
64сегодня, 09:48
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
25сегодня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
53сегодня, 09:10
Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
61сегодня, 08:46
Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
31сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» подписала канадца Грегуара на один год. Защитник набрал 25 очков в 51 матче за «Клотен» в Швейцарии
13 минут назад
Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов
151 минуту назад
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
3сегодня, 10:15
«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
1сегодня, 09:24
Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»
1сегодня, 08:58
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
12сегодня, 08:22
Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
сегодня, 07:51
Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»
4сегодня, 07:15
Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
1сегодня, 06:58
Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»
сегодня, 06:45